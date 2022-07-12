Це вже другий грант США за останні два тижні, сума допомоги склала $3 млрд.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки направили в Україну $1,7 млрд грантової допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.

Це вже другий грант США за останні два тижні, сума допомоги склала $3 млрд.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів", — йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував США і президенту Джо Байдену за підтримку.

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to 🇺🇸 & @POTUS for incredible support. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Війна в Україні та допомога США:

У травні 2022 року Україна отримала від міжнародних партнерів менш як $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.

У червні 2022 року представник Державного департаменту США Дерек Хоган заявив, що США планують щомісяця виділяти Україні по $1,5 млрд для підтримки бюджету.

У червні, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, сума допомоги мала збільшитися до $ 4,8 млрд.

9 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна отримає безповоротний грант на $1,7 мільярда.

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