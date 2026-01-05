Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту на €90 мільярдів

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі хочуть виділити нашій країні 90 мільярдів євро у найближчі два роки.

Перший транш кредиту від Європейського союзу для України, погодженого на засіданні Європейської ради, має надійти не пізніше другого кварталу 2026 року. Про це з посиланням на речника Єврокомісії Мачея Берестецького повідомляє "Укрінформ".

"‎Ми, звичайно, усвідомлюємо терміновість фінансових потреб України і, як ми пояснювали до Різдва, плануємо виділити Україні перший транш не пізніше другого кварталу 2026 року"‎, – заявив Берестецький.

Речник Єврокомісії нагадав, що у Європейській раді погодилися надати Києву позику в розмірі 90 мільярдів євро 18-19 грудня на основі принципу посиленої співпраці.

Відео дня

Зараз фахівці Єврокомісії працюють над пропозицією для регламенту, який має визначити умови для України щодо отримання траншів. Цю пропозицію у Європейській комісії планують прийняти вже в січні. Після цього її передадуть законодавцям для затвердження.

Берестецький додав, що раніше у Єврораді погодилися змінити регламент про багаторічну фінансову політику, аби ЄС зміг надати кредит третій країні.

Кредит на 90 мільярдів євро для України – головні новини

Під час перемовин у Брюсселі у грудні 2025 року Євросоюз схвалив рішення про фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, механізм працюватиме за принципом "репараційного кредиту". Іншими словами, Київ зобов’язаний повернути ці кошти лише після того, як росіяни виплатять репарації.

Цю тезу підтвердив український президент Володимир Зеленський, який заявив, що Київ віддасть кредит у 90 мільярдів тільки в разі, якщо Росія виплачуватиме репарації.

Вас також можуть зацікавити новини: