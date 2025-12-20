Зеленський заявив, що Україна розраховує використати всі 210 мільярдів російських активів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна віддасть кредит у 90 мільярдів євро тільки в разі, якщо Росія виплачуватиме репарації. Таку заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру, передає кореспондент УНІАН.

"Ми отримали 90 мільярдів на 2026-2027 роки. І ви знаєте, що ми розраховуємо використовувати всі 210 мільярдів російських активів. І ми розуміємо, що ці безвідсоткові кредити 90 мільярдів Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо Росія буде виплачувати відповідно ці репарації Україні", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це важлива фінансова, геополітична та політична перемога. За його словами, лідери Європи показали свою силу і їм вистачило цілісності для такого рішення.

"Для нас це важливо, для населення важливо, для воїнів. З практичного боку, що є підтримка, і вона буде", - додав Зеленський.

ЄС схвалив рішення про фінансування України у 2026-27 роках - що відомо

Нагадаємо, що раніше під час переговорів у Брюсселі Європейський Союз схвалив рішення про фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що російські активи будуть заморожені доти, доки Росія не виплатить Україні компенсацію.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що механізм працюватиме за принципом "репараційного кредиту". За її словами, Україна буде зобов'язана повернути ці кошти тільки після того, як Росія виплатить репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що це рішення є "чітким сигнал з Європи" російському диктатору Володимиру Путіну.

