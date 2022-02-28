Міністр цифрової трансформації закликав громадян України не припиняти допомогати армії.

Українці перерахували на потреби армії 1,5 млрд грн, отриманих за програмою "єПідтримка".

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці, ви вже відправили армії 1,5 мільярда гривень з "єПідтримки". Не зупиняймось", - написав він.

Нагадаємо, 25 лютого уряд надав можливість українцям, які отримали кошти за програмою "єПідтримка", направляти їх на потреби армії.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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