Експерт зазначає, що у гривні, як і у решти валют країн, що розвиваються, вкрай мало шансів на зміцнення.

На світовому ринку присутні всі фактори для зміцнення долар і позначка у 28,60 грн/дол. може бути досягнута вже незабаром.

Про це, як говориться в матеріал УНІАН, заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

"Річ у тому, що зараз присутні всі необхідні драйвери для подальшого зміцнення долара: збільшення прибутковості трежеріс, зниження фондових індексів, високий інтерес до валют-притулків, а також прогнозоване підвищення процентної ставки ФРС в березні", - говорить Болтян.

До цього, за його словами, додаються локальні фактори на зразок підвищення попиту на валюту з боку представників українського реального сектора.

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Експерт зазначає, що в таких умовах у гривні, як і у решти валют країн, що розвиваються, вкрай мало шансів на зміцнення.

"Такими темпами позначка у 28,60 грн/дол. може бути досягнута вже незабаром. Нацбанк виходить на ринок з продажами валюти, щоб охолодити запал покупців, але до якогось довгострокового ефекту подібні дії привести не можуть. Можна очікувати збільшення ставки НБУ на найближчому засіданні, внаслідок чого можлива короткострокова позитивна реакція для гривні, після чого зростання курсу має продовжитися", - вважає аналітик.

Курс на 19 січня:

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.