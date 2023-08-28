Продовження відбувається автоматично для карток, термін дії яких закінчується.

У зв’язку з воєнним станом "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.

Як повідомила прес-службі банку, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується, починаючи з лютого 2022 року. У разі, якщо клієнт все ж перевипустив нову картку, у банку пропонують звернутися до відділення для її отримання.

"У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", - йдеться у повідомленні.

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Банківські картки в Україні під час війни - це треба знати

В Україні посилено правила поповнення банківських карток через термінали – так, з 1 серпня при внесенні готівки через термінали самообслуговування для поповнення карток необхідно буде вказати номер телефону платника.

Також 1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам фінустанови, таким чином, не потрібно зараз перевипускати картки - вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці. А з червня можна замовити нову картку з доставкою поштою.

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