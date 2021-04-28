Станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців подали заявки на отримання 8 тис. грн.

Перші виплати державної допомоги ФОПам і найманим працівникам з карантинних зон на загальну суму 200 млн грн вже спрямовані на рахунки заявників.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.

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"Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн грн вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоних" зон", - наводяться в повідомленні слова Петрашка.

Зазначається, що станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців та найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантину, вже подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тис. грн.

Також в Мінекономіки повідомили, що, крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в "червоній" зоні, можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону в разі введення таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

"Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія". Далі Мінцифри в десятиденний термін після закінчення терміну подачі заяв формує і передає місцевим органам, на території яких введені обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення про надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що після цього місцеві органи влади, керуючись наявною інформацією, складають власні списки тих, хто отримає допомогу з місцевих бюджетів.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла закон, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку і на порталі "Дія".

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

Станом на 21 квітня 2021 року в Україні 206 тисяч осіб подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

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Автор: Катерина Жирій