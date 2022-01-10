За три тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн.

З початку запуску програми "еПідтримка" понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Читайте такожЗа програмою "єПідтримка" за три тижні українці витратили 638 мільйонів гривень

Так, за три тижні дії програми громадянам вже виплачено майже 6,4 млрд грн. Понад 1 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили.

Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини - 361 млн грн; кінотеатри – 300 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн; залізничні та авіа Пасажирські перевезення – 134 млн грн; спорт – 90 млн грн.

"Тисяча Зеленського":

Програма "еПідтримка" спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 і підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це сфери культури, спорту, пасажирських перевезень.

З другої половини січня 2022 року програма буде розширена - українці старше 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Згідно з умовами програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року і буде реалізовуватися в кілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (II-III квартал 2022 року) буде запропонований альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механізм виплат зараз розробляється.