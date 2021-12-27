Середній чек однієї транзакції становить 420 грн.

Українці за програмою "єПідтримка" витратили на залізничні квитки понад 42 млн грн.

З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні картки за програмою "єПідтримка" пасажири здійснили більш як 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в чат-боті АТ "Укрзалізниця", на сайті booking.uz.gov.ua та на партнерських ресурсах, інформує прес-служба "Укрзалізниці".

За час дії програми пасажири витратили на залізничні квитки більш як 42 млн грн. Середній чек однієї транзакції становить 420 грн.

Як нагадали у прес-службі, щоб отримати спеціальну картку за програмою "єПідтримка" в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок "Дія". У розділі "Послуги" застосунку треба знайти й активувати послугу "єПідтримка", обравши банк для виплати. Після цього лишається чекати зарахування грошей.

Отримані кошти можна витратити впродовж 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

Ліміт за оплатою залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1 тис. грн і оплатити його в чат-боті "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua або в касі. Купуючи квитки на залізничні перевезення, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки, яка доступна в усіх поїздах, та до онлайн-кінотеатру, що працює на борту Інтерсіті+ і коштує всього 1 грн.

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Як повідомляв УНІАН, програма "єПідтримка", в рамках якої щеплені від COVID-19 українці можуть отримати по 1 тис. грн, стартувала 19 грудня.

Кошти можна витрачати на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купівлю квитків для подорожей всередині країни тощо.

До програми залучені "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

За даними Мінцифри, станом на 24 грудня заявки на отримання коштів у додаток "Дія" подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спецкартки, загалом було витрачено 270 млн грн.

Подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.