Перша в поточному році хвиля подачі заявок на мікрогрант стартувала 1 лютого.

Цього року 7 тис. українців отримають від 50 до 250 тис. грн на відкриття власної справи в рамках Державної програми"Власна Справа".

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі інформаційного телемарафону.

"Уряд передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів "Власна Справа" 1,8 млрд грн. Це дасть можливість видати понад 7 тис.осіб мікрогрантів на початок і розвиток бізнесу. При цьому ми маємо хороші результати цієї програми за минулий рік – мікрогранти отримали 3300 підприємців", – сказала чиновниця.

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За її словами, програма мікрогрантів є найпопулярнішою серед грантових програм проекту "єРобота", і 1 лютого стартувала перша в поточному році хвиля подачі заявок на цей мікрогрант.

За тиждень українці вже подали через портал "Дія" понад 200 заявок на отримання коштів. Сума мікрогранту становить від 50 тис.до 250 тис. грн.

Бізнес під час війни:

21 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту за грантовою безповоротною підтримкою нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць і можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами Шмигаля, програма "єРобота" у 2023 році потребуватиме фінансування у розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

За словами Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРобота " дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

1 лютого 2023 року в Україні стартував новий етап прийому заявок на мікрогранти.

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