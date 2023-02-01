Отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

З 1 лютого українці, які хочуть отримати мікрогранти для початку або розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу в цьому році хвилю програми "Власна справа".

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

"Торік 3 тис.300 українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. І цього року ми продовжуємо програму. Таким чином ми інвестуємо в розвиток малого бізнесу та активізацію економіки, а також стимулюємо поліпшення ситуації на ринку праці, адже ці підприємці створять десятки тисяч нових робочих місць", - розповіла перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план свого проекту через сайт "Дія". Після перевірки наданих документів, оцінки бізнес-плану, а також кредитної історії заявника йому потрібно пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якого службою приймається рішення про надання або відмову в наданні мікрогранту.

У міністерстві нагадали, що програма "Власна Справа" стартувала 1 липня 2022 року. За цією програмою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу - від 50 до 250 тис.грн. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення 1-2 нових робочих місць в залежності від суми наданого мікрогранту. У 2022 році було 12 хвиль подання заявок на мікрогранти, кожна з яких тривала 2 тижні. Всього було видано мікрогрантів на 777 млн гривень.

Бізнес під час війни:

21 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту за грантовою безповоротною підтримкою нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць і можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об'єднані під загальною назвою "єРобота".

За словами Шмигаля, програма "єРобота" у 2023 році потребуватиме фінансування у розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджету.

За словами Юлії Свириденко, урядова грантова програма "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

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