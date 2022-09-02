Всі сім'ї переїжджають в центри тимчасового проживання.

У Міністерстві соціальної політики розповіли про комплекс заходів з підтримки українців, які залишили свої будинки в разі обов'язкової евакуації.

Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва в ефірі телемарафону.

За її словами, родин, які б відмовлялися евакуюватися разом з прийомними дітьми, немає. Поки всі погоджуються і переїжджають в безпечні місця. Однак, є на територіях, де оголошена обов'язкова евакуація, сім'ї з рідними дітьми, які не хочуть виїжджати.

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"З кожною сім'єю проводиться роз'яснювальна робота, чому виникла ситуація з обов'язковою евакуацією. Ми підкреслюємо в розмові з сім'ями, що вони відповідальні на безпеку своїх дітей. Тобто інтереси дитини є головними", - сказала Токарєва.

За словами Токарєвої, для сімей, які готові евакуюватися, діє великий комплекс підтримки.

"Всі сім'ї переїжджають в центр облаштованого тимчасового проживання. Далі ними займаються команди з місцевої влади, де обов'язково є соціальні працівники. Обов'язково цій сім'ї надається фінансова підтримка - це 2 тисячі гривень щомісяця для дорослих членів сім'ї та 3 тисячі для того, щоб підтримувати дітей або осіб з інвалідністю, літніх людей", - сказала вона.

Якщо говорити про довгострокову підтримку, то долучаються гуманітарні та інші громадські організації, додала Токарєва.

"Цей перший період, коли сім'я знаходиться в більш безпечному суспільстві, вона отримує ще й підтримку соціальних працівників, які допомагають, наприклад, влаштувати дитину в дитячий сад або представляють інтереси в школі. Надається безоплатна правова допомога", - зазначила заступник міністра.

Обов'язкова Евакуація:

Держава ввела обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис.жителів.

Разом з тим вона підкреслила, що змушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитися від евакуації в письмовому вигляді.

За словами Верещук, на черзі обов'язкова евакуація з частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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