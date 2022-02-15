У НБУ зазначили, що валютні обмеження істотно зменшують можливість будь-яких нерезидентів впливати на валютний ринок.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні і наростаючого ризику військового вторгнення російських військ, ведення РФ валютної війни проти України буде вкрай складно виконати технічно.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

Говорячи про те, яка ймовірність валютної війни з Росією, Лупін зазначив: "технічно це дуже складно".

За його словами, валютні обмеження істотно обмежують можливість будь-яких нерезидентів впливати на валютний ринок.

"Існуючі валютні обмеження істотно обмежують можливість будь-яких нерезидентів впливати на валютний ринок і з боку Росії, і з боку інших країн. Ми будемо дотримуватися цих обмежень, поки не побачимо, що наш валютний ринок настільки розвинений, що здатний абсорбувати всі ризики. У нас ринок зростає на 14% на рік. І вже зараз, якщо брати четвертий квартал 2021 року, середньоденний обсяг в міжбанківському сегменті перевищує $500 млн.у 2019 році середньоденний обсяг склав $380 млн. зрозуміло, що збільшення ліквідності ринку збільшує його стійкість", - заявив Лупін.

Курс 15 лютого:

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