У НБУ зазначили, що на даний момент є кілька блоків валютних обмежень.

На цей момент в Україні діють валютні обмеження, однак вони не є ринковим механізмом.

Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

Говорячи про те, чи допускає НБУ введення валютних обмежень у разі вторгнення, Лупін зазначив: "Історично Україна жила практично всю історію незалежності з валютними обмеженнями. І зараз вони теж є. Ми їх прибираємо, лібералізуємо, оскільки, аналізуючи минуле, ми розуміємо, що валютні обмеження — це не панацея, це не ринковий механізм. Немає успішної країни у світі з чинними жорсткими валютними обмеженнями. Наше майбутнє все-таки за монетарними та ринковими інструментами та за виваженою політикою валютних інтервенцій".

Разом з тим, що на цей момент є кілька блоків обмежень.

"Перший блок - немає вільного доступу до валютного ринку для нерезидентів. Таким чином, ми захищаємо себе від потенційних спекулятивних атак або валютних воєн. На сьогодні нерезиденти не можуть купити або продати вільно валюту, наприклад, через систему Bloomberg, а мають відкрити рахунок в українському банку і виступати як клієнти банків", - заявив Лупін.

Також він підкреслив, що одним з блоків обмежень є акції.

"Другий блок - це капітальні операції, пов'язані з інвестиціями. Не з експортом та імпортом, а з інвестиціями, наприклад з купівлею акцій. Ці обмеження ми, звичайно, плануємо знімати, але це останній крок у нашій дорожній карті валютної лібералізації. До цього у нас ще дуже цікавий момент з небанківськими фінансовими установами — ми дамо їм доступ на валютний ринок. Вони зможуть разом з банками торгувати іноземною валютою. Це теж великий шматок роботи, але ми вже до цього поступово готуємося. Можливо, ви не помітили, у нас раніше валютний ринок України називався міжбанківським — МВРУ. Але зараз ми буквочку "м" прибрали саме тому, що не тільки банки можуть бути його учасниками. Тепер він називається ВРУ-валютний ринок України", - зазначив Лупін

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