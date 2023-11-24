Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 24 листопада, подешевшав на 10 копійок – до 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 41,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 40,98 грн.

Курс валют в Україні

Сьогодні, 24 листопада, середній курс долара у столичних валютних обмінниках подешевшав на 15 копійок і сьогодні становить 37,57 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також подешевшав – на 13 копійок до 40,87 грн/євро (курс продажу – 40,65 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що у грудні на валютному ринку продовжуватимуться тенденції листопада, і курсовий коридор прогнозується в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

Наступного року, згідно закону про державний бюджет України на 2024 рік, очікується середній курс долара у 40,7 грн за дол.

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