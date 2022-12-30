Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 25 копійок і становить 40,50 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні зріс на 20 копійок – до 42,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн/дол., євро - 41,30 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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