Пєсков визнав, що жодна країна світу ніколи не стикалася з такою кількістю санкцій, як Росія.

На тлі посилення санкцій проти Росії, у зв'язку з вторгненням в Україну, агресор заявив, що повна заборона експорту з країн Заходу, може погіршити становище економіки в світі.

Таку заяву зробив прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, зазначивши при цьому, що заборона на експорт товарів до Росії спровокує "світову економічну кризу", повідомляє російський "Інтерфакс".

Коментуючи плани G7 ввести повну заборону на експорт в РФ, Пєсков заявив: "Нинішні санкції, які введені проти нашої країни, і нові додаткові кроки, про які можливо зараз думають в Брюсселі і Вашингтоні, вони, звичайно, будуть бити і по світовій економіці. Тому це може лише призвести до наростання тенденції до всесвітньої економічної кризи".

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При цьому Пєсков визнав, що жодна країна світу ніколи не стикалася з такою кількістю санкцій, як Росія.

"Не потрібно забувати, що жодна країна в світі ніколи не стикалася з таким обсягом санкцій, як ми... враховуємо небезпеки, які криються за такими планами", - сказав Пєсков.

G7 і повне ембарго експорту в Росію

20 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що країни G7 готові ввести повну заборону на експорт до Росії. Ця ідея пов'язана з тим, що деякі країни продовжують експортувати великі обсяги товарів до Росії.

Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням, писав про те, що, чиновники країн "Великої сімки" обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів цих держав, який пройде в Японії в травні. Мета полягає в тому, щоб залучити до такого тиску країни Європейського Союзу. Ідея все ще обговорюється і може змінитися.

За словами джерел, запропонований підхід повністю змінить існуючий режим санкцій, заборонивши будь-який експорт, крім обумовлених винятків. Існуючі ж критерії дозволяють будь-який експорт, крім випадків, коли на нього поширюються санкції.

Якщо лідери G7 схвалять цей крок на саміті, тоді необхідно буде узгодити, що саме увійде до списку виключень. Повідомлялося, що скоріш за все, до нього потраплять ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування.

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