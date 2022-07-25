За словами автора законопроекту, це була пропозиція бізнесу.

Мобілізовані працівники в Україні на час призову втрачають гарантію збереження середнього заробітку, оскільки це велике навантаження на бізнес.

Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов - автор ухваленого і підписаного президентом закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" (№ 7251) в ефірі інформаційного телемарафону.

"Цієї норми (про скасування середнього заробітку мобілізованим - УНІАН) не було в початковому законопроекті, коли його вносили. Але поправка була вимушено ухвалена, оскільки зараз держава не компенсує бізнесу виплати середнього заробітку. Зараз дуже велике навантаження на бізнес через припинення логістики, проблеми з ринками збуту, проблеми з постачанням комплектуючих... Враховуючи зазначене, це була пропозиція бізнесу", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 1 липня ухвалила закон, який скасовує збереження мобілізованим середнього заробітку (№ 7251).

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав відповідний закон.

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