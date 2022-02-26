Голови МЗС країн ЄС зустрінуться завтра, щоб досягти політичної угоди щодо санкцій SWIFT.

В Євросоюзі не виключають можливість відключення Білорусі від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомив журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

"Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться завтра в режимі відеоконференції, щоб досягти політичної угоди щодо санкцій SWIFT. Також є пропозиція відключити Білорусь від SWIFT", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок технічної підготовки до прийняття рішення про відключенні Росії від SWIFT.

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