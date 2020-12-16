За словами гендиректора Маріупольського меткомбінату імені Ілліча, це рішення було б дуже своєчасним і важливим для галузі.

Ухвалення Верховною Радою законопроекту, яким передбачається повернення промисловим підприємствам частини сплаченого екологічного податку, дозволить істотно наростити темпи та обсяги екологічної модернізації заводів, що позитивним чином впливатиме на екологічну ситуацію в країні.

Про це повідомив генеральний директор "Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча" Тарас Шевченко, відповідаючи на відповідне запитання журналістів у ході віртуального прес-туру з нагоди завершення проекту модернізації аглофабрики на комбінаті вартістю 160 млн дол.

"Сьогоднішнє виробництво, яке будували 60 або 70 років тому, коли слово «екологія», напевно, навіть не сильно було поширене. Відповідно, комплектування металургійних комбінатів засобами екологічної безпеки просто не проводилося. Одразу це все профінансувати коштує колосальних грошей. Наприклад, очисні споруди аглофабрики нам обійшлися в 160 млн дол. Якщо тільки сам бізнес буде нести це фінансове навантаження, то часу піде істотно більше, а гроші, які ми направляємо в бюджет, стали б серйозною підмогою у розв'язанні цих проблем», - сказав Шевченко.

Він нагадав, що подібна ініціатива з повернення підприємствам частини екоподатку здійснювалася на початку 2000-х років і дозволила реалізувати низку важливих екологічних проектів.

"На початку 2000-х років такі практики були. Безумовно, це була колосальна допомога підприємствам у розв'язанні екологічних проблем. Наприклад, в той період часу на аглофабриці комбінату імені Ілліча були побудовані шість електрофільтрів з очищення викидів на хвостовій частині першої черги аглофабрики. Ось, напевно, найкраще підтвердження, як треба було б, в тому числі державі, співпрацювати з бізнесом, щоб надати допомогу і сприяння у вирішенні екологічних проблем», - зазначив він.

Також Шевченко повідомив, що це рішення було б дуже своєчасним і важливим для галузі.

"Ми відкриті, доступні. Завжди можна перевірити, проконтролювати цільове використання цих фінансових коштів. Я даю гарантію, що ми б використовували ці ресурси цільовим чином на розв'язання екологічних проблем. Це рішення було б дуже своєчасним і дуже важливим, і допомогло б нам, металургам і гірникам у розв'язанні екологічних проблем», - додав генеральний директор комбінату.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" завершив найбільший в історії України екологічний проект з модернізації аглофабрики на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММК) вартістю 160 млн дол., що дозволило на 90% знизити викиди забруднювальних речовин в атмосферу і перевершити сучасні європейські стандарти.

Довідка УНІАН. Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча-підприємство повного металургійного циклу, яке виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення.

Комбінат входить до Металургійного дивізіону групи "Метінвест".

"Метінвест" - найбільший в Україні й один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини та сталі.

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Автор: УНІАН