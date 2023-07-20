Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни.

Україна отримає 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії.

Відповідну угоду 20 липня підписали Світовий банк і Міністерство фінансів під час нашої зустрічі з віце-президентом СБ Антонеллою Бассані, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

Відео дня

Прем’єр зазначив, що загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

"Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проект PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проекти для відновлення та розвитку України", - зазначив Шмигаль.

Фінансова допомога від Японії

Як повідомляв УНІАН, японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та українське Мінінфраструктури реалізують дві фази Програми з екстреного відновлення України на загальну суму понад 575 млн доларів.

Програма охоплює такі сфери, як гуманітарне розмінування, підтримка транспортної галузі, відновлення критичної інфраструктури, управління відходами руйнувань, медичні та освітні послуги, підтримка аграрного сектору тощо.

У квітні стало відомо, що Японія надасть Україні грант в 400 мільйонів доларів у рамках програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: