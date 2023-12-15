Зокрема, в Євросоюзі без Угорщини досягли принципового рішення про створення Українського фонду розміром 50 млрд. євро на 2024-2027 роки.

В Міністерстві закордонних справ України впевнені, що у січні в Європейському Союзі вдасться дотиснути Угорщину для затвердження виділення 50 млрд євро на підтримку макроекономічної стабільності та відновлення України. Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Принципово рішення є. Угорщину дотиснуть на початку січня", - відзначив Ніколенко.

Сьогодні МЗС України виступило із заявою, що 26 країн-членів Євросоюзу досягли принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд. євро на 2024-2027 роки.

Відео дня

"Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", - наголошувалося у заяві МЗС.

Також у заяві сказано, що 50 млрд. євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Фінансова допомога Євросоюзу Україні

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від ЄС. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС, що тривали до глибокої ночі.

Згодом перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів про "план Б" країн ЄС щодо обходу вето Угорщини з метою затвердження фінансування нагальних потреб України.

Вас також можуть зацікавити новини: