Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних програм.

Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол. під 6,875% річних з погашенням у 2029 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних програм.

«Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій цього року. Завдяки цій транзакції Міністерство фінансів виконує нинішній план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, спрямовану на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті», - цитує міністра фінансів Сергія Марченка прес-служба.

Що цьому передувало

11 грудня 2020 року Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 млн дол.

У липні Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд дол. під 7,25% річних, і за рахунок цього випуску викупила єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму 846,15 млн дол.

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Автор: Богдан Слуцький