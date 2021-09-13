Кошти підуть на розвиток освіти та підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі.

Україна уклала з Міжнародним банком реконструкції та розвитку дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів.

Як повідомляє прес-служба підписання угод відбулося під час зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-президента Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.

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Перша угода стосується позики у 200 млн доларів на проект "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів".

Друге-договір гарантії на 211 млн доларів на підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі, що передбачає встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго".

Як зазначив прем'єр, ці проекти є критично важливими для країни.

У Світовому банку зазначили, що організація є надійним партнером України та готова до довгострокової співпраці.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку є основною кредитною установою Світового банку. Він підтримує проекти економічного розвитку і є одним з найбільших кредиторів проектів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення.

Автор: Дмитро Шварц