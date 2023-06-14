Населення покращило очікування щодо розвитку економіки впродовж 5 років.

Споживчі настрої українців у травні покращилися, і населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки впродовж 5 років.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні" у травні 2023 року. За даними дослідження, індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,4 пунктів, порівняно із квітнем, та становить 92.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 58,4, що на 6,1 вище за рівень цього показника у квітні.

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Так, зокрема, індекс поточного особистого матеріального становища зріс на 6,1 і склав 50,5, а індекс доцільності великих покупок зріс на 4,2 та встановився на позначці 66,2.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2 та складає 120,8. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 3,7 та складає 131,9.

"Ми спостерігаємо покращення оцінки особистого матеріального становища та оцінку доцільності великих покупок. Окрім цього, населення України має більш позитивні економічні очікування як щодо власного матеріального становища, так і щодо розвитку економіки впродовж 5 років. Загалом, спостерігається позитивна тенденція, стабільність якої буде суттєво залежати від розвитку ситуації в Україні в найближчим часом", - зазначили аналітики Info Sapiens.

Економічна ситуація в країні - деталі

У квітні українці погіршили очікування щодо розвитку економіки в найближчий рік - індекс споживчих настроїв населення у квітні знизився на 6,6 пункту і склав 84,6.

Верховна Рада під час засідання прийняла закон про введення обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, які зачепила війна.

У січні-квітні 2023 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами зросло в 39,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $7,04 млрд з $0,177 млрд.