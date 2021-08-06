Клієнти "ПриватБанку" заявляють про збій у роботі банкомату.
Про це повідомляє "Мінфін".
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За інформацією клієнтів банку, банкомати списують кошти з рахунків, однак не видають готівку.
Користувачі, з рахунків яких були списані кошти, відзначають, що повернути гроші виявилося складно і масові звернення до відділень "ПриватБанку" зовсім нічого не дали.
Багато хто був змушений звернутися за роз'ясненнями до НБУ.
Що кажуть у банку:
Найпопулярніші схеми шахрайства:
Найпоширенішими схемами шахрайства у мережі є фішинг-повідомлення, афери з пропозицією позики, клонування профілів, фальшиві прямі ефіри, нечесні розіграші, афери з криптовалютою.
21 липня 2021 року був виявлений фальшивий сайт "ПриватБанку".