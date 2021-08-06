Користувачі, з рахунків яких були списані кошти, відзначають, що повернути гроші виявилося досить складно.

Клієнти "ПриватБанку" заявляють про збій у роботі банкомату.

Про це повідомляє "Мінфін".

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За інформацією клієнтів банку, банкомати списують кошти з рахунків, однак не видають готівку.

Користувачі, з рахунків яких були списані кошти, відзначають, що повернути гроші виявилося складно і масові звернення до відділень "ПриватБанку" зовсім нічого не дали.

Багато хто був змушений звернутися за роз'ясненнями до НБУ.

Що кажуть у банку:

Найпопулярніші схеми шахрайства:

Найпоширенішими схемами шахрайства у мережі є фішинг-повідомлення, афери з пропозицією позики, клонування профілів, фальшиві прямі ефіри, нечесні розіграші, афери з криптовалютою.

21 липня 2021 року був виявлений фальшивий сайт "ПриватБанку".

Автор: Олена Коваленко