Правоохоронцям не вдалося затримати чоловіка.

У Києві помітили чоловіка, який в неадекватному стані громив банкомат, припарковане авто й накинувся на перехожого.

Відповідне відео з'явилося в спільноті "Київ оперативний".

Інцидент стався біля супермаркету на вулиці Бориспільській. Як видно на відео, чоловік спочатку стояв біля банкомата, потім раптово почав громити його ногами. Далі він застрибнув на припарковане поруч авто й, не звертаючи уваги на перехожих, знову кинувся до банкомата. Після цього він почав втікати, дорогою вдаривши по голові перехожого.

"Якесь неадекватне створіння бігає по Бориспільській і трощить все на своєму шляху. До речі, скоріш за все він має довідку, а тому навряд йому щось буде. Раніше таких хоч закривали до спецзакладу, а зараз просто відпускають", - описує побачене очевидець.

У прес-службі столичної поліції сайту "Сьогодні" розповіли, що копи побували на місці події за викликом перехожих.

"Патрульні не виявили там чоловіка, який скоїв правопорушення. Потім на вулицю Бориспільську прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, правопорушення належним чином задокументовано. Зараз проводиться перевірка, вилучається відео з камер відеоспостереження. Це допоможе встановити особу чоловіка", – кажуть у поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше киянин під амфетаміном заблокував рух транспорту й почав бити вікна авто.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован