За словами експерта, досвід країн, які мали слабку економіку та запроваджували в себе накопичувальні пенсійні системи, "як правило, був негативний".

Перехід на накопичувальну пенсійну систему в Україні не має сенсу через слабкість економіки країни, адже будь-яке накопичення в такій ситуації не гарантує збереження коштів.

Про це заявив економіст Олег Пендзин, пише "Україна 24".

"Про необхідність накопичувальних пенсій йдеться давно, за моєї пам'яті як мінімум років 10. Але потрібно розуміти, що в слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - сказав Пендзин.

За його словами, досвід країн, які мали слабку економіку та запроваджували в себе накопичувальні пенсійні системи, "як правило, був негативний".

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"Перше і головне питання - це наскільки в нас стабільна грошова одиниця, наскільки низька інфляція. Сьогодні в нас інфляція понад 10%, активи, які пропонуються для заощадження коштів, депозити, не дають можливості приросту. Так що слабка економіка - це слабкі шанси для накопичення", - підкреслив він.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

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3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року. Прем'єр зазначив, що поширення досвіду впровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії. Згідно з проектом, накопичення будуть стягуватися з суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець - 2% від зарплати. Для зберігання своїх коштів українцям потрібно буде самостійно вибрати фонд з переліку, який надасть державний регулятор - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Автор: Олександр Топчій