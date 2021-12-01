Програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Ці кошти можна буде використати після досягнення повноліття, каже нардеп.

Діти, які матимуть економічний паспорт, отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів. На момент досягнення повноліття вони матимуть по $10 тисяч доларів.

Про це у кулуарах Ради повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує НВ.

"Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року", — зазначив він.

Гетманцев зазначив, що програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Ці кошти можна буде використати після досягнення повноліття.

Читайте такожЗеленський розповів, хто з пенсіонерів наступного року отримає доплату"В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроектом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції", — пояснив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступив зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко