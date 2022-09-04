Причин росту інфляції декілька, але здебільшого він викликаний військовою агресією Росії проти України.

Ріст інфляції в Україні на 30% означатиме відповідне збільшення вартості споживчого кошика.

Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо говорять, що інфляція прогнозовано складатиме наступного року 30%... це означає, що те, що ми зможемо з вами купити 31 грудня 2022 року за 100 гривень, наступного року такий ж набір товарів коштуватиме 130 грн", - розповів Устенко.

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Якщо говорити про споживчий кошик, то, за словами експерта, його вартість на 31 грудня 2023 року буде на 30% більшою. Це і означає інфляцію.

"Інфляція в нас викликана декількома причинами… У більшості ця інфляція є наслідком військової агресії Росії проти нашої держави", - зазначив Устенко.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, інфляція в Україні у липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

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