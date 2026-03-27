Україна на порозі 'фінансової трагедії': грошей на війну залишилося лише на два місяці

Наразі Київ має кошти для покриття витрат лише до червня.

Україна ризикує залишитися без коштів для фінансування оборони від збройної агресії Кремля, оскільки низка факторів загрожує десяткам мільярдів євро допомоги від ключових донорів.

За оцінками, якими з Bloomberg поділилися неназвані українські та іноземні посадовці, у Києва наразі достатньо коштів для покриття витрат до червня.

Серед головних загроз – вето Угорщини на позику Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро, суперечки щодо останнього пакета допомоги від МВФ та скорочення постачання зброї країнами НАТО.

Нещодавно голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що у разі відсутності міжнародного фінансування регулятор за гіршого сценарія може відновити пряме кредитування Міністерства фінансів. Ці кошти будуть спрямовані на виплати зарплат військовим і державним працівникам, а також на забезпечення ключових державних послуг.

Проблеми з фінансуванням оборони України загострюються на тлі того, що Росія отримує додаткові бюджетні доходи через зростання світових цін на нафту, спричинене конфліктом з Іраном. Ситуація на Близькому Сході також відволікає військові ресурси США та увагу американського президента Дональда Трампа, штовхаючи на другий план дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, після повернення Трампа до Білого дому США скоротили фінансування військової допомоги Києву, переклавши закупівелю озброєння на плечі європейських країн. Водночас ситуація в Європі залишається вкрай складною.

Плани щодо надання Україні європейського кредиту було порушено після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує виділення допомоги, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Останній було пошкоджено в результаті удару російських військ. Доля кредиту, ймовірно, залишатиметься невизначеною принаймні до виборів в Угорщині 12 квітня.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський вже назвав дії Будапешта шантажем. У своєму дописі в Telegram він зазначив, що Київ сподівається на "альтернативний варіант, який дозволить отримати доступ до цих коштів", інакше "армія зіткнеться з недофінансуванням".

Президент попередив, що брак фінансування негативно позначиться на виробництві різних типів безпілотників та закупівлі систем протиповітряної оборони, які є ключовими для продовження військових дій.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила Київ, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит. Однак поки що жодних ознак цього не спостерігається.

Ситуація ускладняється труднощами у переговорах щодо додаткового фінансування України на суму 30 млрд євро, яке ЄС сподівався отримати від інших країн, зокрема від країн Великої сімки.

На додачу до цього Київ зазнає труднощів із виконанням зобов’язань за останньою програмою кредитування МВФ на суму 8,1 млрд доларів, затвердженою минулого місяця. Українські депутати досі не ухвалили поправки до податкового законодавства, яких вимагає МВФ і які б відкрили шлях до подальших виплат.

За підрахунками української влади, цього року на придбання американської зброї знадобиться 15 мільярдів доларів. Загалом у 2026 році Україні буде потрібно 52 мільярди доларів іноземної допомоги.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, якщо нинішня криза фінансування триватиме, Україна може зіткнутися з "фінансовою трагедією" вже у квітні.

Допомога Україні – останні новини

Європейські країни надали Україні близько 21,5 мільярда доларів військової допомоги у 2025 році, що на приблизно 1,5 мільярда доларів перевищує показник 2024 року. Найбільшим постачальником військової допомоги серед європейських країн-донорів виступає Німеччина.

При цьому у 2025 році Швеція посіла третє місце у світі за обсягом військової допомоги Україні, як за загальним обсягом внесків, так і за часткою національного ВВП. Також Швеція готова поставити Україні винищувачі Gripen та надати ресурси для розмінування Чорного моря після укладення мирної угоди з Росією.

