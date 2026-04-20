Орбан змінив думку щодо кредиту Україні на €90 млрд: все вирішиться 22 квітня, – ЗМІ

Надання Києву 90 мільярдів євро блокує вето Угорщини, проте ситуація розвивається дуже стрімко.

Посли країн ЄС 22 квітня розглянуть поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) Союзу. Ухвалення поправки є необхідним кроком для виділення Україні 90 мільярдів євро кредитних коштів, повідомляє "Суспільне".

Джерела видання інформують, що наразі позиція угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо фінансування України змінилася. Тож вето Угорщини може бути скасоване вже 22 квітня.

"Ситуація розвивається дуже стрімко. Ще минулого тижня угорський посол заявив на зустрічі, що їхня позиція щодо позики не змінилася, а сьогодні ми бачимо нову позицію від Орбана", – цитує ЗМІ європейського дипломата.

Водночас навіть у разі успішного голосування в середу, гроші Київ побачить тільки за місяць. До цього Єврокомісія планувала фіналізувати перемовини щодо двосторонньої угоди про позику між Україною та ЄС до кінця квітня. Наразі мова йде про середину травня.

Угорський лідер Віктор Орбан наклав вето на кредитування України через зупинку поставок нафти трубопроводом "Дружба". Переможець Орбана на парламентських виборах і майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Орбан зніме вето одразу, як отримає нафту магістраллю.

Навіть після зняття вета Угорщиною гроші не надійдуть в Україну миттєво. ЄС має випустити євробонди, під які залучить необхідні фінанси, пояснює економіст Олег Пендзин.

Подібний механізм потребуватиме щонайменше місяця часу. Пендзин зазначає, що на покриття держвидатків у офіційного Києва достатньо грошей принаймні до початку літа.

