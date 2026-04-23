Україна не буде повертати ЄС кредит в 90 мільярдів, - заява

Фінальне рішення сьогодні ухвалив найвищий орган ЄС.

Рада Європейського союзу остаточно затвердила рішення про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро. Виплати стартують вже у другому кварталі 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Кредит допоможе покрити найнагальніші бюджетні потреби країни та потреби в оборонно-промисловому потенціалі у 2026 та 2027 роках. Фінансування буде пов'язане з виконанням суворих умов з боку України, таких як дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Фінансуватися позика буде за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься бюджетним резервом ЄС. При цьому сама Україна не буде повертати ці кошти назад Європейському союзу. Як зазначено в повідомленні, кредит має бути погашений за рахунок репарацій, які Росія винна Україні.

Реалізація кредиту

Увесь 90-мільярдний кредит планується розподілити на дві основні частини:

30 мільярдів євро - пряма фінансова підтримка для задоволення найнагальніших бюджетних потреб уряду України;

60 мільярдів євро - інвестиції в оборонно-промислові потужності, включно із закупівлею оборонної продукції за межами України.

У поточному році Україна отримає 45 мільярдів євро, з яких 28,3 мільярда євро підуть на підтримку оборонно-промислового потенціалу України.

Як писав УНІАН, у лютому 2026 року Угорщина заблокувала рішення ЄС про надання Україні кредиту на 90 млрд євро, для затвердження якого була потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. Будапешт пояснював своє рішення, серед іншого, вимогами відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", звинувачуючи Україну у його блокуванні.

Ситуація почала змінюватися у квітні цього року на тлі політичних змін в Угорщині. Після поразки прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах нове політичне керівництво країни заявило про намір відновити співпрацю з Брюсселем і переглянути попередні блокування. Зрештою, блокування було знято.

