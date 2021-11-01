Частка непрацюючих кредитів скоротилася з початку року до 33,3%.

Обсяг проблемних кредитів в українських банках зменшився за січень-вересень 2021 року на 56 млрд грн, при цьому частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася з початку року з 41% до 33,3%, що є найкращим результатом з початку 2017 року, відтоді як обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

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Відзначається, що якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Найкращий результат у банків іноземних банківських груп – без банків РФ) - менше 8%. Частка NPL в портфелях банків з приватним комерційним капіталом скоротилася до 10,5%. Це майже відповідає цільовому рівню 10% до кінця 2024 року, прописаному в інституційній стратегії НБУ.

Державні банки показали найбільший ефект: вони з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на 35 млрд грн, проте досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектора.

"Державні банки продовжують реалізацію планів щодо зниження NPL, прийнятих Радою з фінансової стабільності. Це необхідна передумова для підвищення їх інвестиційної привабливості і один із структурних маяків програми співпраці України з МВФ", - сказано в повідомленні.

Проблемні кредити:

У 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках України знизилася на 7,4 процентних пункти - до 41% з 48,4%.

Автор: Катерина Жирій