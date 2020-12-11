Підозру висунуто керівнику ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» і посереднику, які були затримані вчора.

Керівнику ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» сьогодні повідомлено про підозру в отриманні хабара у 250 тис. дол.

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що підозру висунуто керівнику держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» і посереднику, які були затримані вчора, 10 грудня.

Дії обох громадян кваліфіковані за ч.4 ст.368 КК України, а посередника ще і ч. 5 ст. 27 КК України.

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Встановлено, що керівник державного підприємства вимагав гроші за узгодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, в комітеті кредиторів якої держпідприємство мало більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами, однак їх залучення вимагало узгодження комітету кредиторів.

Тому, коли керівник порту відчув серйозність намірів одного з інвесторів, то вимагав від нього плату за «лояльність», оцінивши її в 250 тис. дол. Керівник порту діяв за посередництвом представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав зазначену суму для подальшої передачі посадовій особі порту «Чорноморськ».

Нагадаємо, 10 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили у здирстві 250 тис. дол. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

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Автор: Лариса Козова