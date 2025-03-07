Також Кабмін розширив перелік категорій, за якими громадяни можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Уряд 7 березня під час засідання ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад, виділивши на це понад 13 млрд гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виділяємо додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання. Це енергоефективність. Це проєкти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, усього мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком.

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Відновлення населених пунктів

Також сьогодні уряд виділив 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянки на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині, Посад-Покровського на Херсонщині та Ягідного на Чернігівщині.

"Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом "відбудувати краще, ніж було".

Кошти на охорону здоров'я

Ще одним пріоритетом відновлення прем'єр-міністр назвав сферу охорони здоров'я, зазначивши, що за останні 3 роки було відновлено повністю або частково майже 1000 медичних закладів.

"Сьогодні розподіляємо ще 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти", - розповів Шмигаль.

Реєстр збитків

Крім цього, він повідомив про розширення категорій, за якими громадяни можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Наразі через "Дію" українці можуть подати заяву за категорією "Пошкоджене або знищене житло", а також за категорією "Смерть близького члена сімʼї".

"Сьогодні приймаємо постанову, яка дозволить подавати заяви ще за шістьма категоріями. Зокрема це "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна", "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях", "Серйозні тілесні ушкодження", "Примусова праця" тощо", - розповів очільник уряду.

Відбудова України: останні новини

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становитиме 524 мільярди доларів упродовж наступного десятиліття. Це приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік, свідчать результати оновленої спільної Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4) від уряду України, Групи Світового банку, Європейської Комісії та ООН станом на 31 грудня 2024 року.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує отримати конфісковані 300 мільярдів доларів російських активів, проте цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків.

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