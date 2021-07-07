Це необхідний крок для підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів.

Кабінет міністрів затвердить Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, прийняття цього рішення проанонсував під час вступного слова на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд сьогодні прийме ще одне рішення в напрямку впровадження накопичувальної пенсії - затвердить Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це необхідний крок для підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дозволяє працювати виключно професійним і відповідальним компаніям", - сказав він.

Накопичувальна пенсія в Україні: що необхідно знати

Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект №2683 про впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

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Автор: Дмитро Шварц