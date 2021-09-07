Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава.
Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.
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У Мінсоцполіітики зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.
В Мінсоцполітики зазначили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.
Рівні підтримки пенсіонерів:
0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії;
I рівень - страхові пенсії із солідарної системи;
II рівень - обов'язкові накопичення;
III рівень - добровільні накопичення;
IV рівень - соціальні послуги, субсидії, тощо.
Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:
- з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
- з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
- у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
- з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
- з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
- з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.
- Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.
Яка зараз середня пенсія по Україні:
Середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);
пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).
від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).
від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).
Накопичувальні пенсії: що необхідно знати
- Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.
- Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.
- У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
- 3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.
- 17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.