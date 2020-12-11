Прийняттю рішення про перерозподіл вертикалей підпорядкування передували консультації з міжнародними партнерами.

У Національному банку України відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження між членами правління.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Відтепер голові Нацбанку підпорядковується менша кількість підрозділів.

Зокрема, було вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування. Відзначається, що таке рішення дозволить забезпечити більш результативний супровід законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання.

Повідомляється, що прийняттю рішення про перерозподіл вертикалей підпорядкування передували плідні консультації з міжнародними партнерами.

Зокрема, вертикаль "пруденційний нагляд і загальні питання" була розділена на дві вертикалі - "пруденційний нагляд" і "загальний блок".

"До вертикалі "загальний блок", що залишилася під контролем голови НБУ, належать такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, управління фінансових та операційних ризиків, офіс НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції", - сказано в повідомленні.

До вертикалі "пруденційний нагляд" тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу. Управління цією вертикаллю Правління НБУ довірило Ярославу Матузці. Фінансово-адміністративний та операційний блок відсьогодні підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій. До складу цього блоку також тепер віднесено Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якої здійснює заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі "ринкові операції", яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднано Департамент методології регулювання діяльності банків.

Департамент нагляду

На початку жовтня Національний банк України створив департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, трансформувавши департамент нагляду за страховим ринком.

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Автор: Катерина Жирій