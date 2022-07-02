Проте все більше компаній пристосовуються до нової реальності, особливо в таких секторах, як гостинність.

Національний банк України за попередніми даними оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі поточного року в 40%.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів у інтерв'ю для журналу Rabbit Hole.

Як зазначив Ніколайчук, наразі доводиться спиратися на різні оцінки, засновані на результатах опитувань і показниках, що відображають динаміку в різних секторах економіки.

"Проте все більше компаній пристосовуються до нової реальності, особливо в таких секторах, як гостинність. На початку війни оборот ресторанів впав приблизно до 20% від довоєнного рівня. Але зараз цей показник повернувся до 75-80% довоєнного рівня. Тож ми бачимо деяку стабільну ребалансацію в цьому секторі", - заявив він.

При цьому, згідно з даними опитування НБУ, на початку березня близько третини підприємств не працювали повністю. Наприкінці травня це число зменшилося до 14%.

"Але в більш загальному плані ми оцінюємо, що в другому кварталі ВВП впав на 40% в порівнянні з другим кварталом минулого року", - сказав представник НБУ.

Нагадаємо, що в НБУ повідомили про втрати економіки України з початку війни. Окрім цього, загальна сума збитку, який сільськогосподарська галузь України зазнала в результаті повномасштабного російського вторгнення, становить 4,29 млрд доларів.

Нагадаємо, що згідно з весняним прогнозом Світового банку, обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року, оскільки вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та унеможливило економічну діяльність на великих територіях країни.

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