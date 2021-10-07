Всі небанківські фінзаклади, які дають споживчі кредити, мають розкривати вичерпну інформацію про послуги.

Національний банк України затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повної вартості кредиту для споживача.

Як повідомила прес-служба регулятора, це стосується веб-сайтів банків, поширення інформації в рекламі, інформування під час користування кредитом, а також особливостей розкриття інформації про мікрокредитування.

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"Через три місяці всі небанківські фінансові установи, які мають право надавати споживчі кредити, повинні розкривати вичерпну інформацію про послуги на веб-сайті в єдиному уніфікованому форматі. Споживачі, зі свого боку, повинні мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, наслідки порушення Договору по кредиту тощо. Через шість місяців на вебсайтах всіх небанківських фінансових установ повинні з'явитися калькулятори для розрахунку витрат по кредиту з урахуванням обраних споживачем умов кредитування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на веб-сайтах фінансових установ має бути достатня за обсягом, достовірна інформація про умови надання споживчих кредитів, а саме: має зазначатися загальна вартість кредиту з усіма комісіями та платежами (зокрема щодо комісій третіх осіб та платежів за супутні послуги, наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача), реальна річна процентна ставка, строки та суми, умови дострокового погашення, штрафні санкції у разі порушення умов кредитування.

"Споживач ще на етапі вибору кредиту повинен мати можливість отримати повну і зрозумілу інформацію з веб-сайту фінансової установи для порівняння з аналогічним кредитним продуктом іншої фінансової установи або банку. Тому веб-сайти фінансових установ вже через три місяці повинні містити чіткий перелік мінімально необхідної споживачеві інформації", - повідомили в НБУ.

Під час користування кредитом фінансові установи будуть інформувати споживача через обраний за згодою з ним канал для комунікацій, наприклад через смс-інформування, месенджер або особистий кабінет клієнта на сайті фінансової установи.

Також наголошується, що реклама кредитів фінансових установ не повинна вводити споживача в оману. Наприклад, зазначення тільки привабливої для споживача процентної ставки на рівні 0% або 0,01% неприпустимо. У рекламі споживчого кредиту має вказуватися реальна річна процентна ставка, максимальна сума і термін кредиту.

У Нацбанку підкреслили, що ці вимоги не застосовуються до іміджевої реклами фінансових установ, що не містить вказівки умов конкретних кредитних продуктів. Крім того, спосіб викладу інформації в рекламі не повинен ускладнювати її візуальне сприйняття, тому пропонуються вимоги до шрифтів, кольору рекламних текстів, його фону і розміщення тощо. Аналогічні вимоги вже працюють для банків, які здійснюють діяльність у сфері послуг з надання споживчого кредиту.

Боротьба з колекторами:

13 липня 2021 року Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за дотриманням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

14 липня 2021 року, в Україні набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній.

Автор: Катерина Жирій