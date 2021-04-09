Закон 8 квітня опублікували в газеті "Голос України", 9 квітня він набув чинності.

Сьогодні, 9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги в розмірі 8 тис грн підприємцям і найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Закон 8 квітня опублікували в газеті "Голос України", 9 квітня, тобто наступного дня після опублікування, він набув чинності.

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Відповідно до закону, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження в "червоних" зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тис гривень.

Також ФОПи та наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування прийме відповідне рішення.

Виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

Що цьому передувало

На засіданні уряду 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону до "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

30 березня ВР прийняла закон про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 квітня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про виплату з державного бюджету по 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам з "червоної" зони карантину.

5 квітня 2021 року в Мінфіні розповіли про долю обіцяних 8 тисяч для ФОПів.

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Автор: Олена Коваленко