Тепер закон має підписати президент.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про виплату з державного бюджету по 8 тис.грн підприємцям та найманим працівникам з "червоної" зони карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

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Йдеться про Закон України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (реєстраційний №5300).

Закон передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, які внаслідок карантину були змушені тимчасово зупинити роботу.

Відповідно до закону, виплати в розмірі 8 тис. грн. надаватимуться застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Крім того, наймані працівники та ФОПи можуть розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.

Закон направлено на підпис президенту України.

Що цьому передувало

На засіданні уряду 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону до "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

30 березня ВР прийняла закон про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№5300).

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Автор: Тетяна Поляковська