Раніше таку допомогу анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

Читайте такожRzeczpospolita: Українці втрачають бізнес в Україні і відкривають нові фірми в ПольщіЗа прийняття законопроекту "про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" (№5300) за основу проголосували 307 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів. Прийняття законопроекту в цілому підтримали 312 народних обранців.

Як зазначила заступник керівника офісу президента України Юлія Свириденко, законопроектом передбачається фінансова підтримка фізичних осіб-підприємців та найманих працівників, види діяльності яких будуть обмежені у відповідність з тим, що певна територія буде віднесена до "Червоної" зони відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

"Законопроектом пропонується допомога з двох джерел. Перший - це державний бюджет, це гарантована сума в 8 тисяч гривень. Друге джерело - коштом місцевих бюджетів виключно в розмірі, який визначається відповідним рішенням місцевих рад з місцевого бюджету", - сказала вона.

Вона нагадала, що наприкінці минулого року подібну допомогу отримали 500 тисяч найманих працівників та підприємців, які подавали заявки на порталі "Дія". Такий же механізм передбачається і зараз. Також Свириденко підкреслила, що Кабмін вже готується до проведення платежів, тому затримок по виплатах не буде.

Що цьому передувало

На засіданні уряду 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону в "червону" зону карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

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Автор: Дмитро Шварц