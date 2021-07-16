Пенсії цього року зростуть кілька разів.

До кінця поточного року в Україні будуть підвищені пенсії і доплати для деяких категорій пенсіонерів.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

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Коли буде підвищення:

Липень

Зокрема, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні зріс до 2 тис. 379 грн для працездатних українців.

Відповідно, з липня зросте мінімальна пенсія за віком, а також доплата за понаднормовий стаж.

Також з 1 липня встановлюється доплата в розмірі 100 грн до пенсій, які були призначені одержувачам до 31 грудня 2020 року і не були перераховані у 2021 році.

Жовтень

Нові доплати цього року також отримають пенсіонери старшого віку.

З 1 жовтня встановлюється виплата до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років.

Крім того, з жовтня мінімальна пенсія зросте до 2500 грн з нинішніх 2400 грн.

Грудень

З 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум, а також мінімальна зарплата – до 6500 грн з нинішніх 6000 грн.

Це спричинить збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

У червні пенсіонерам повинні були видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень.

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Автор: Ганна Нагорна