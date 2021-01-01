Відтепер обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію.

З 1 січня 2021 року набув чинності Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій».

Про це повідомили у прес-службі Мінюста України.

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Обмеження сум штрафів на пені

З моменту набрання чинності Законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до споживчих кредитів, а відтак такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче кредитування».

Також Законом встановлено, що максимальна сукупна сума штрафів і пені за порушення споживачем виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Заборона зміни процентної ставки

На законодавчому рівні заборонено змінювати процентні ставки за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача.

Кредитна історія

Відтепер обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». У разі ненадання такої згоди споживачем, кредитодавець повинен відмовити в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.

Ще однією новацією є встановлення обов’язку для кредитодавця безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Наступним нововведенням є скорочення строку внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей. Раніше на дану процедуру законодавством передбачалося сім днів, тепер же цей строк обмежений двома днями.

Обмеження щодо кількості «швидких кредитів»

Закон обмежує можливість отримувати безмежну кількість швидких кредитів без наміру їх повертати, тим самим захищаючи фінансові установи від збільшення проблемної заборгованості.

Ризики мікрокредитування

Фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт споживчого кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну заробітню плату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату. Неурегульованість даного питання залишає кредиторам можливість використовувати різні способи приховування дійсної інформації про кредит.

З метою забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, Національний банк України анонсував встановлення вимоги до фінансових компаній стосовно розміщення істотних характеристик кредитних продуктів (зокрема й мікрокредитів) на своїх веб-сайтах.

Що цьому передувало

4 лютого 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (1109).

15 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій».

За оцінками Національного банку України, споживче кредитування в Україні зростає дуже високими темпами - на рівні близько 30%. Висока прибутковість цього сегмента є привабливою для банків, тоді як попит на такі кредити зростає завдяки високим доходам домогосподарств і оптимістичним споживчим настроям.

6 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування та формування та обігу кредитних історій" № 891 - ІХ, який парламент ухвалив 15 вересня.

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Автор: Олена Коваленко