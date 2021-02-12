Регулятор має намір осучаснити і вдосконалити вимоги законодавства щодо емісії платіжних карт та їх використання бізнесом.

Національний банк України планує розширити використання корпоративних платіжних карток.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

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"Національний банк має намір розширити можливості застосування корпоративних платіжних карт. Для цього регулятор планує осучаснити та вдосконалити вимоги законодавства щодо емісії платіжних карт та їх використання бізнесом", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Нацбанк планує чітко визначити, що бізнес має право самостійно визначати перелік осіб, які зможуть використовувати корпоративні платіжні картки для розрахунків.

Крім того, регулятор планує спростити отримання платіжної картки довіреною особою / представником фізичної особи-власника рахунку.

"Так, передбачається надати можливість складати довіреність на отримання платіжної картки у відділенні банку", - сказано в повідомленні.

Відповідні зміни містить проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів та здійснення операцій з їх використанням", який регулятор пропонує до обговорення для громадськості та бізнес-спільноти.

Що таке корпоративна платіжна карта

Корпоративна платіжна картка - це картка, яка випускається банком для фізичної особи-підприємця або юридичної особи для здійснення операцій, пов'язаних з їх господарською діяльністю.

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Автор: Богдан Слуцький