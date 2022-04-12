Стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та паливо.

Зростання інфляції до 13,7% в річному вимірі в березні обумовлене порушенням ланцюгів поставок, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу і фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.

Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо інфляції, опублікованому на сайті регулятора.

Відзначається, що прискорення інфляції також може пояснюватися ймовірним значним зростанням цін в частково захоплених областях через блокування російськими загарбниками поставок товарів. Насамперед стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та паливо.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 16,6%. Прискорилося подорожчання майже всіх товарів, що належать до цієї групи, зокрема молочної продукції, м'ясних, макаронних, кондитерських виробів та безалкогольних напоїв.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари також прискорилися, але в річному вимірі залишилися порівняно невисокими (3,6%) враховуючи фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари.

Зростання цін на сирі продукти харчування відчутно прискорилося (до 20,7%. Унаслідок обмеженої пропозиції швидше дорожчали овочі борщового набору. Зростали також ціни на імпортні та тепличні овочі (огірки, помідори, кабачки, баклажани) через порушення ланцюгів поставок, подорожчання енергоносіїв і захоплення частини територій, насамперед на півдні України, що спеціалізується на вирощуванні цих овочів.

"Прискорення споживчої інфляції в березні свідчить про відчутне посилення інфляційного тиску через порушення ланцюжків поставок, скорочення пропозиції, зростання виробничих витрат і підвищеного попиту населення на окремі товари та послуги. Заходи Національного банку, Верховної Ради та уряду України спрямовуються на стримування зростання цін", - зазначили в НБУ.

Споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2021 року – склала 13,7%, прискорившись з 10,7% в лютому.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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