Зростання інфляції до 13,7% в річному вимірі в березні обумовлене порушенням ланцюгів поставок, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу і фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.
Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо інфляції, опублікованому на сайті регулятора.
Відзначається, що прискорення інфляції також може пояснюватися ймовірним значним зростанням цін в частково захоплених областях через блокування російськими загарбниками поставок товарів. Насамперед стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та паливо.
Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 16,6%. Прискорилося подорожчання майже всіх товарів, що належать до цієї групи, зокрема молочної продукції, м'ясних, макаронних, кондитерських виробів та безалкогольних напоїв.
Темпи зростання цін на непродовольчі товари також прискорилися, але в річному вимірі залишилися порівняно невисокими (3,6%) враховуючи фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари.
Зростання цін на сирі продукти харчування відчутно прискорилося (до 20,7%. Унаслідок обмеженої пропозиції швидше дорожчали овочі борщового набору. Зростали також ціни на імпортні та тепличні овочі (огірки, помідори, кабачки, баклажани) через порушення ланцюгів поставок, подорожчання енергоносіїв і захоплення частини територій, насамперед на півдні України, що спеціалізується на вирощуванні цих овочів.
"Прискорення споживчої інфляції в березні свідчить про відчутне посилення інфляційного тиску через порушення ланцюжків поставок, скорочення пропозиції, зростання виробничих витрат і підвищеного попиту населення на окремі товари та послуги. Заходи Національного банку, Верховної Ради та уряду України спрямовуються на стримування зростання цін", - зазначили в НБУ.
Споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2021 року – склала 13,7%, прискорившись з 10,7% в лютому.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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