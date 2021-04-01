Відтепер для здійснення цієї діяльності необхідно отримати ліцензію на торгівлю валютними цінностями, порядок видачі якої визначено в окремому Положенні регулятора.

Національний банк України у зв'язку зі змінами в законодавстві ввів новий порядок ліцензування торгівлі валютними цінностями.

Як повідомила прес-служба НБУ, відтепер для здійснення цієї діяльності необхідно отримати ліцензію на торгівлю валютними цінностями, порядок видачі якої визначено в окремому Положенні регулятора.

«З ухваленням нового положення ключові вимоги до ліцензіатів, перелік документів та умови отримання ліцензії не зазнали суттєвих змін. Разом з тим тепер для торгівлі валютними цінностями небанківській установі досить мати власний капітал у сумі не менше 5 млн грн, незалежно від кількості структурних підрозділів», - сказано в повідомленні.

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Крім того, спрощено процедуру розгляду пакета документів. Зокрема, термін розгляду документів зменшено з 2 місяців до 30 робочих днів.

Небанківським установам, які вже мають ліцензії на здійснення валютних операцій, не потрібно заново звертатися до Нацбанку через зміну нормативного регулювання цього процесу. Переоформлення ліцензії на здійснення валютних операцій на ліцензію на торгівлю валютними цінностями відбуватиметься автоматично. Після набрання чинності постановою Національний банк самостійно внесе запис про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями у відповідні реєстри.

Нагадаємо, Національний банк України спростив процедури для отримання ліцензій на здійснення валютних операцій для небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку.

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Автор: Катерина Жирій