За словами Зеленського, Україна продовжить позбавлятися від баласту, який"приносив країні тільки збитки і корупцію".

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить масштабну приватизацію.

Читайте такожФонд держмайна похвалився виручкою за продажів спиртзаводівПро це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Малий і середній бізнес і держава".

"Ми почали в Україні масштабну приватизацію, трохи вона загальмувалася через COVID-19, але точно ми розуміємо, що будемо продовжувати цей важливий для країни, для бізнесу процес, позбавляючись від баласту, який приносив країні тільки збитки й, на жаль, приносив Україні корупцію", - сказав Зеленський.

Велика приватизація: що відомо

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

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Автор: Дмитро Шварц